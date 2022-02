Romina torna a parlare di Al Bano: dichiarazione incredibile, nessuno se lo aspettava

L’artista Romina Power è stata ospite del salotto di Verissimo di Silvia Toffanin: ecco le sue inaspettate dichiarazioni riguardo il suo rapporto con Al Bano e cosa la terrà impegnata nelle prossime settimane.

Romina Power è stata uno degli ospiti della puntata di Verissimo andata in onda domenica 6 febbraio. La cantante italo-americana ha ripercorso soprattutto la sua vita sentimentale, ripartendo proprio dal suo primo amore, Stash. Subito dopo, conobbe Al Bano, per cui lasciò il primo fidanzato e con cui si sposò poco dopo tempo.

Secondo quanto racconta Romina Power, Al Bano non era geloso, ma gelosissimo. Quando iniziarono a frequentarsi, si accorse che lei conservava ancora delle lettere d’amore che Stash le aveva inviato. Il cantante pugliese chiese dunque una prova d’amore, chiedendo alla sua compagna d’allora di bruciare letteralmente tutte le lettere.

Al Bano e Romina, come sono i rapporti oggi?

Dopo un periodo burrascoso, dovuto soprattutto al dolore per la scomparsa della primogenita Ylenia, Romina ed Al Bano sembrerebbero aver riallacciato in qualche modo i loro rapporti. Mentre Al Bano ha accettato l’idea che possa essere morta, Romina è invece convinta che sua figlia sia viva, e confida: “Vorrei poter rivivere un giorno con lei“.

Romina ha raccontato in studio a Verissimo che i rapporti con Al Bano sarebbero ottimi, anche perchè i due ormai non si vedono quasi più di persona. Le rare volte in cui si incontrano e sui palcoscenici per cantare insieme. Lì tutto è rimasto come una volta, ed i rapporti sono buoni. Romina aggiunge: “È come se non ci fossimo lasciati“.

La nuova avventura professionale al cinema, sulle orme del padre

Mentre in questi ultimi mesi Al Bano ha detto di essersi sentito rinascere grazie alla sua esperienza a Ballando con le Stelle, Romina ha meditato un ritorno al cinema. Sarà infatti presente in un riadattamento di una pellicola già interpretata da suo padre Tyrone, La fiera delle illusioni, dove ha lavorato con Bradley Cooper.

Ecco Romina Power in viaggio verso gli studi di Verissimo: