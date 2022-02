“Ti auguro presta libertà”: il video di Insigne che ha creato polemiche

"Ti auguro presta libertà Checco". Bastano poche parole perché Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, finisca nella bufera social. Tali parole sono infatti tipiche del "frasario" di chi augura una celere scarcerazione a chi è detenuto. C'è però da dire che, al contempo, è utilizzata spesso anche in ambiti ironici. C'è chi, infatti, la considera come augurio a un Checco che è in isolamento a causa del covid.