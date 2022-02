Denise Pipitone, morto Alberto Di Pisa: il giudice aveva indagato sul caso

Denise Pipitone, morto Alberto Di Pisa: il giudice siciliano aveva indagato sul caso quando era procuratore capo a Marsala

Un altro capitolo dell’inchiesta legata alla scomparsa di Denise Pipitone è chiuso. A 78 anni infatti è morto nella notte l’ex procuratore Alberto Di Pisa che alla guida della Procura di Marsala si era occupato del caso.

Di Pisa era ricoverato da qualche tempo all’ospedale ‘Cervello’ di Palermo per una grave malattia. Ieri pomeriggio era stato dimesso in fin di vita dall’ospedale e portato a casa in ambulanza, fino alla sua scomparsa. La sua figura però è legato fra l’altro al caso di Denise Pipitone che aveva seguito in prima persona al momento della sparizione il 1° settembre 2004.

Nel maggio scorso a Storie Italiane, tornando su quella vicenda era stato chiarissimo: ”

“C’era un’intercettazione in cui Jessica Pulizzi afferma di averla portata a casa di qualcuno, si presume che abbia prelevato la bambina. E si suppone che questo qualcuno l’abbia consegnata aa un altro che successivamente l’ha ceduta ai nomadi. Per me al 90% la bambina vista a Milano è Denise Pipitone per tanti motivi: la somiglianza fisica, il taglio che aveva sulla guancia sinistra e l’accento siciliano”.

Denise Pipitone, morto Alberto Di Pisa: aveva lavorato con Falcone e Borsellino

La figura di Alberto Di Pisa però è legata anche ad un’altra pagina della cronaca italiane,. Nel 1982 era entrato nel Pool Antimafia creato a Palermo, insieme a Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. E nell’estate del 1989 venne indicato come il ‘corvo di Palermo’, cioé l’anonimo che aveva inviato lettere ad alte cariche istituzionali accusando altri magistrati, tra cui proprio Falcone. Condannato in primo grado ad un anno e sei mesi, era stato poi assolto “per non aver commesso il fatto”.

Nello Musumeci, presidente della Regione, ha espresso così il suo cordoglio ufficiale: “Con lui scompare un illustre giurista da sempre in prima linea nel contrasto alla criminalità organizzata. L’ho conosciuto subito dopo il mio insediamento a Palazzo Orlèans e, avendone apprezzato il rigore morale e la competenza amministrativa, l’ho nominato commissario straordinario del Libero consorzio di Agrigento, dove ha profuso con tenacia il proprio impegno”.