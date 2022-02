Charlene di Monaco, l’ultima verità è sconvolgente: i veri motivi della sua fuga. Tabloid scatenati sui retroscena, ma questo è clamoroso

Occhiali scuri e mascherina sul volto. Così era apparsa Charlene di Monaco non appena rientrata a Montecarlo dopo i mesi di malattia in Sudafrica. Poi ha tolto gli occhiali tenendo la mascherina e tutti hanno pensato al Covid.

In realtà però quella più che una protezione contro il contagio era forse un modo per coprire il suo dramma, quello che ora l’ha portata a rifugiarsi in una clinica svizzera. La verità, presunta o reale, arriva da alcuni tabloid spagnoli. Charlene sarebbe scappata perché nell’ultimo anno ha deciso di rifarsi e uno degli interventi sarebbe andato male, lasciandole tracce profonde sul volto.

Proprio per questo, nonostante il recente messaggio di Palazzo Grimaldi che parla di una “convalescenza della principessa che prosegue in modo soddisfacente e incoraggiante”, lei non tornerò. “Non appena la sua salute lo consentirà, la Principessa condividerà con gioia altri momenti conviviali con tutti i sudditi”, scrive la fonte ufficiale del Principato e tanto deve bastare ma così scatena i sospetti.

Charlene di Monaco, l’ultima verità è sconvolgente: a Palazzo Grimaldi c’è chi ne approfitta

Come se non bastassero questi problemi, come in ogni corte che si rispetti, ci sono anche gli intrighi che sembrano riportare indietro di secoli. Perché con Charlene lontana da Alberto, c’è chi starebbe approfittando della situazione per crearsi una posizione privilegiata.

Gli esperti di gossip e di vita reale hanno notato che Nicole Coste, che normalmente vive a Parigi insieme al figlio Alexandre (nato da una relazione con il principe 18 anni fa), ultimamente è spesso a Monaco. E non fa la semplice turista, ma si starebbe prendendo spazi importanti a Palazzo Grimaldi.

Molti ricordano che qualche mese fa la donna, intervistata da ‘Paris Match’ aveva usato partole pesanti contro Charlene: “Già quando lei e Alberto erano fidanzati, ho assistito a scene che mi hanno messo in allarme. Una su tutte: ha spostato di stanza mio figlio, facendolo alloggiare nell’ala del personale. Un comportamento che, da madre, mi ha lasciato senza parole”.

Alberto allora si era arrabbiato molto, ma intanto la donna da allora oggi è sempre più spesso dalle parti di Montecarlo. E questa vicinanza sospetta non fa altro che alimentare le voci.