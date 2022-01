Paolo Bonolis, sorpresa amarissima: Canale 5 rimedierà in corsa? Il 2022 è cominciato in salita per il popolare conduttore romano

Ormai è una guerra quasi persa anche se Mediaset non cambia i suoi piani per i palinsesti del 2022. Però da inizio stagione le fiction della Rai hanno fatto sempre il pieno e anche l’ultimo weekend lo ha confermato, a danno di Paolo Bonolis.

I numeri degli ascolti tv di domenica 30 gennaio parlano chiaro. L’ultima puntata della fiction La sposa su Rai 1 ha ottenuto altri risultati da record, con 6.9 milioni di utenti (31.8% di share) che migliorano il 6.3 fatto registrare sette giorni prima. Ecco perché il pubblico aspetta di vedere anche una seconda stagione

Canale 5 invece accusa il colpo: Paolo Bonolis, Avanti un altro! Pure di sera ha uno zoccolo duro di 1.6 milioni di spettatori (12.1% di share) che però non basta. Si avvicina Fabio Fazio con Che Tempo Che Fa. Il talk show di Rai 3 sale sopra il 10% di share conquistando oltre 2.5 milioni di persone.

Paolo Bonolis, sorpresa amarissima: anche la suia amica Maria incassa un duro colpo

Una domenica complicata anche per Amici di Maria De Filippi. Al posto del classico appuntamento con le esibizioni degli allievi, infatti, a causa del Covid, la produzione ha confezionato una puntata speciale con le confessioni dei ragazzi. E così il talent di Canale 5 ha perso circa 1 milione di spettatori arrivando a 2.5 milioni con il 15.1 di share. Numeri simili a quelli di Verissimo con 2.409.000 spettatori (16.2%) nella prima parte e 2.835.000 spettatori (16.6%) in quella finale.

Molto meglio ha fatto Mara Venier, che domenica prossima traslocherà con tutto il suo programma direttamente all’Ariston di Sanremo. Intanto su Rai 1 Domenica In ha totalizzato 3.355.000 spettatori (20.5%) nella prima parte e 2.964.000 (20.1%) nella seconda. A seguire, Da noi… a ruota libera con Francesca Fialdini è arrivato a 2.493.000 spettatori (per 14.9%).

Infine nel Prime Temi, su Rai 1 PrimaFestival ha messo insieme 4.619.000 spettatori (per il 18.8%) e I soliti ignoti – Il ritorno ha conquistato 5.558.000 spettatori (con il 22%). Invece su Canale 5 Paperissima Sprint è stato visto da 3.322.000 spettatori (13.2%).