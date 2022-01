Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma irritata: una nuova dama le dà filo da torcere

Una nuova settimana di Uomini e Donne comincerà con tante scintille in studio: le anticipazioni parlano di un nuovo scontro per Gemma

Gemma Galgani ha visto passare al dating show centinaia di volti e, tra questi è riuscita a fare amicizia con 2 o 3 persone. Neppure la nuova dama le sta a genio, soprattutto perché ha messo gli occhi sul suo cavaliere.

Oggi, lunedì 31 gennaio, a partire dalle 14:45 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne al centro del quale ci sarà, ancora una volta, Gemma Galgani. La dama del Trono Over farà scintille, stando alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore, ed il parterre si scalderà notevolmente proprio a seguito di uno scontro.

In particolare, verrà a galla la rivalità tra la Galgani e Nadia perché entrambe hanno puntato lo stesso cavaliere, Massimiliano. Quest’ultimo, dopo aver conosciuto la nuova dama, si è reso conto di non provare nulla per Gemma che, nonostante riconoscesse che lui non è l’uomo della sua vita, è andata su tutte le furie.

Dopo le due dame, ci sarà spazio per una terza dama, Ida Platano che ha intenzione di interrompere la sua frequentazione con Andrea. La protagonista del Trono Over, evidentemente, non è ancora pronta a lasciarsi il passato alle spalle.

Anticipazioni Uomini e Donne, scontro tra Armando e Matteo

Nella puntata di oggi, lunedì 31 gennaio, nello studio ci sarà un vero e proprio crossover tra Trono Classico e Trono Over. Sebbene da un po’ di anni tronisti, cavalieri e dame siano tutti insieme nelle registrazioni, è pur vero che non c’è mai stato uno scontro del genere come quello cui assisteremo tra Armando Incarnato e Matteo Ranieri. I due finiranno ai ferri corti perché Denise si è avvicinata in maniera troppo intima al cavaliere, ma il tronista è pazzo di lei e farà di tutto per riconquistarla.

LEGGI ANCHE > > > Paolo Bonolis, sorpresa amarissima: Canale 5 rimedierà in corsa?

NON PERDERTI > > > “Porti un brano anche mio”: nuovo terremoto a Sanremo a pochi giorni dal via

Com’è noto già dalle registrazioni, neppure oggi ci sarà in studio Biagio di Maro. La sua assenza delle ultime puntate non è ben chiara: ha scelto di abbandonare il programma, prendersi una pausa o semplicemente ha contratto il Covid?