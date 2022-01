Mattarella Bis, Quagliariello ad iNews24: “Evidente la crisi delle coalizioni”

L'ex Ministro per le riforme costituzionali del Governo Letta Gaetano Quagliariello traccia ad iNews24 un quadro politico della situazione precedente la conferma secondo mandato di Sergio Mattarella come capo dello Stato: "Non ha vinto nessuno, la politica ha perso perché non è riuscita ad assecondare il desiderio del Presidente. La maggioranza resta, il governo va, cambia il quadro politico. Il Centrodestra deve trovare un nuovo assetto. Renzi? Si è comportato da leader". Servizio Angelo Andrea Vegliante