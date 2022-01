Quirinale, Sgarbi: “Da qui in avanti voto Draghi”

Ennesima fumata nera, rischio elevato di una spaccatura profonda nel Centrodestra e i meno 400 voti per Casellati. La quinta giornata di votazioni per l'elezione del Presidente della Repubblica si chiude con più dubbi che certezze. L'analisi di Vittorio Sgarbi: "Salvini lavora in maniera molto singolare, cerca un candidato che non abbia il veto di nessuno. Casini ha il veto di Fdi, Draghi di FI e Mattarella della Lega. Domani? Sarà la giornata degli accordi. Io voto Draghi, secco". Servizio di Angelo Andrea Vegliante