Morte Lorenzo Parelli, manifestazioni in tutta Italia: scontri a Napoli

Studenti, docenti, attivisti, rappresentanti di sindacati, movimenti e associazioni si sono riuniti in piazza dei Martiri, a Napoli, per la morte di Lorenzo Parelli, lo studente diciottenne di Udine che ha perso la vita nel corso di un tirocinio in fabbrica, nell’ ambito dei PTCO (Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento). I manifestanti si sono avvicinati in massa all’ ingresso della sede di Confindustria e sono stati respinti e caricati dalle forze dell’ ordine. Il presidio è divenuto un corteo che ha attraversato il lungomare Caracciolo per arrivare alla sede di Napoli del Partito Democratico, sul cui portone d’ entrata è stato affisso uno striscione recante la scritta: “La vostra Buona Scuola ci uccide!"