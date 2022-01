Serena Bortone, salta tutto: la decisione della Rai fa infuriare il pubblico. La nota giornalista della tv di stato conduce da tempo ‘Oggi è un altro giorno’

A preoccupare i telespettatori è la mancata messa in onda del programma anche oggi, con un andamento decisamente altalenante dovuto ad un motivo ben preciso.

E’ diventato un appuntamento fisso particolarmente gradito al pubblico di Rai1. Serena Bortone, volto storico della Rai, con un passato alla guida di Agorà nella mattinata di Rai3, è diventata la madrina di Oggi è un altro giorno. Il programma di approfondimento e attualità va di consueto in onda dalle 14.00 alle 15.55, in fascia quotidiana dal lunedì al venerdì. La prima puntata è stata realizzata il 7 settembre 2020, e ha riscosso in questi mesi un ottimo risultato di ascolto. Questa settimana però, i fan si Serena Bortone hanno dovuto fare i conti con una messa in onda altalenante. Anche oggi, venerdì 28 gennaio, infatti, come avvenuto anche nella giornata di ieri, il programma non sarà trasmesso. Il motivo è strettamente legato all’elezione del Presidente della Repubblica.

Serena Bortone, salta tutto: Oggi è un altro giorno non va in onda per lasciare spazio al TG1

In questa settimana decisamente importante per la politica italiana, infatti, il TG1 è sempre pronto ad inserirsi nel palinsesto della rete ammiraglia Rai, per seguire l’evolversi della situazione al Quirinale. Gli speciali del telegiornale sono all’ordine del giorno, in diversi orari e stanno facendo saltare diverse dirette dei programmi del daytime.

Proprio per questo, come avvenuto ieri, Serena Bortone con Oggi è un altro giorno non andrà in onda neanche questo pomeriggio, venerdì 28 gennaio 2022. Allo stesso modo è saltato anche l’appuntamento con Antonella Clerici ed E’ sempre mezzogiorno, che nel palinsesto precede proprio l’appuntamento della Bortone. La conduttrice lo ha annunciato poche ore fa su Instagram, con massima delusione dei suoi numerosi fan.

LEGGI ANCHE >>> Mediaset, batosta terrificante: nuovo terremoto in arrivo?

LEGGI ANCHE >>> Barù e Soleil sempre più vicini: è ‘alchimia artistica’ o c’è dell’altro?

Come si apprende dal sito di Ra1, invece, non ci saranno cambiamenti di sorta per il continuo del pomeriggio sulla prima rete. I telespettatori potranno seguire dalle ore 16 una nuova puntata de Il paradiso delle signore, mentre Alberto Matano con La vita in diretta sarà regolarmente in video subito a seguire, intorno alle 17.00.