Quirinale, Mastella: “Casellati? Da Salvini errore incredibile”

“Le prove di forza si fanno quando si ha la forza di mettere al tappeto l'avversario altrimenti mettere a repentaglio un'istituzione come il presidente del Senato è una str***ata incredibile. Se Salvini riesce a recuperare voti da altre parti allora è un grande leader altrimenti il leader diventa un altro rispetto a questi Berlusconi è un gigante”. A parlare con i cronisti è Clemente Mastella, sindaco di Benevento, arrivando alla Camera per la quinta giornata di votazioni per l’elezione del Presidente della Repubblica.