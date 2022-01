Isola dei Famosi, incidente per la moglie di un ex concorrente: ricoverata in codice rosso. C’è stato un grande spavento per le sue condizioni

Si è trattato di un incidente avvenuto mentre andava a cavallo. Ha perso il cap dopo essere finita a terra e lo zoccolo dell’animale gli è passato sopra la testa provocandole paio di tagli.

Tra le mille cose che ha fatto negli ultimi anni Francesco Facchinetti c’è anche quella di essere stato all’Isola dei Famosi. Nel 2017 è stato anche inviato per il reality show che si svolge sulle spiagge dell’Honduras. Un’esperienza di cui conserva un piacevole ricordo, come sottolineato in diverse interviste del passato. Sicuramente più piacevole dell’episodio che l’ha coinvolto nei mesi scorsi con Conor McGregor. Il famigerato combattente di MMA lo ha colpito durante una serata trascorsa insieme in un albergo romano, mandandolo all’ospedale.

La vicenda ha avuto una vastissima eco sui social, tanto da riportare in auge il nome del cantante, figlio d’arte. Questa volta a ferirsi è stata invece la moglie, Wilma Facchinetti, ma non a causa di uno scontro brutale ma per una banale caduta da cavallo. La modella brasiliana è stata ricoverata in ospedale in codice rosso. Dopo aver perso il caschetto durante la caduta, è stata colpita dallo zoccolo dell’animale sia alla nuca che sul mento.

Dopo essersi resi conto della gravità della situazione, Francesco ha deciso di trasportare la moglie subito in ospedale. Sono stati momenti molto concitati, come raccontato dallo stesso Facchinetti su Instagram, in alcune stories pubblicate in queste ore.

“Wilma è stata parcheggiata al pronto soccorso – ha denunciato l’artista – Aveva mal di testa e nausea, un sospetto trauma cranico, ma i medici ci hanno detto che prima di una tac ci sarebbero volute 6 ore. A quel punto mi sono consultato con i miei medici di fiducia. E, vista l’assurdità del contesto, ho deciso di riportarla a casa”. Insomma anche loro sono stati vittima di un caso di malasanità, come purtroppo ci troviamo a vivere quotidianamente nel nostro paese. Reparti e pronti soccorso sempre più intasati, con il Covid che ha portato il sistema ancora più al collasso.