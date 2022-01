I Fatti Vostri, scomparso amatissimo personaggio: fan promettono guerra

Gli attentissimi spettatori de I Fatti Vostri hanno subito notato che uno dei personaggi centrali della trasmissione era scomparso. Hanno dunque sommerso di critiche la trasmissione, chiedendo spiegazioni su quanto sta succedendo.

Anche quest’anno I Fatti Vostri si rivela una delle trasmissioni più seguite dagli italiani. Il 25 gennaio ha registrato l’8,5% di share televisivo nella prima parte, e l’8,8% nella seconda. I timori degli spettatori riguardo il professore Stefano Palatresi sono rientrati. Dopo la sua assenza di lunedì, è ricomparso in trasmissione con la mascherina FFP2.

È dunque chiaro che la sua assenza sia dovuta al fatto che era venuto a contatto con un positivo al Covid, ed adesso sta seguendo l’attuale protocollo sanitario. C’è però un altro mistero, che ormai tiene gli spettatori con il fiato sospeso da tre giorni. Dal 24 gennaio, infatti, uno dei personaggi più amati de I Fatti Vostri è letteralmente scomparso.

I Fatti Vostri, perchè Paolo Fox è scomparso?

Paolo Fox teneva con il fiato sospeso gli spettatori di Rai 2, quando ogni giorno annunciava il suo oroscopo giornaliero, dettagliando le differenze per ogni segno zodiacale. Alla fine dell’anno ed in altri momenti particolari gli è sempre stato dedicato ampio spazio per poter spiegare in maniera più estesa il suo seguitissimo oroscopo.

Da quando Paolo Fox è scomparso da I Fatti Vostri, i suoi fan hanno preso di mira gli account social della trasmissione. La maggioranza degli utenti chiede cordialmente che fine ha fatto, ma c’è anche chi si sbilancia: “Ci mettiamo tutti d’accordo e non guardiamo più il programma senza Paolo Fox“. Oppure: “Vogliamo sapere che cosa è successo“.

La posizione della Rai riguardo l’assenza di Paolo Fox

Molto probabilmente, anche Paolo Fox è venuto a contatto con un positivo al Covid, ma rimane nel mistero il motivo per cui la trasmissione abbia fatto finta di niente e non abbia neanche voluto salutarlo. Sembra impossibile pensare che la redazione de I Fatti Vostri abbia potuto credere che nessuno si sarebbe accorto che Paolo Fox è scomparso dalla Tv.

Ecco l’annuncio di Rai 2 sul ritorno de I Fatti Vostri a partire dal 6 gennaio: nella foto c’è anche Paolo Fox. Sembra dunque improbabile che sia stato estromesso dal programma dopo tanti anni.