Amici 21, paura nella scuola e registrazione annullata: cosa sta succedendo

Come ogni mercoledì, anche oggi si sarebbe dovuta registrare la puntata di Amici 21 che sarebbe andata in onda domenica: qualcosa è andato storto

In questi attimi si sta vivendo uno stato di forte ansia all’interno della scuola di Amici 21 a causa della positività al Covid di alcuni ballerini professionisti per i quali è obbligatorio sottoporre tutti a controlli rigidi.

Oggi, mercoledì 26 gennaio, come ogni mercoledì di Amici 21 si sarebbe dovuta registrare la puntata che sarebbe andata in onda, in questo caso, domenica 30 gennaio. Tuttavia, nelle ultime ore si stanno vivendo attimi di paura per i troppi casi di positività al Covid che stanno impedendo la riuscita del programma.

Inizialmente, sul web si sono diffuse voci circa la positività al Covid di alcuni allievi della scuola, ma a correggere il tiro e spiegare bene i fatti ci ha pensato il portale Quellochetuttivoglionosapere.it che ha affermato che la produzione ha comunicato lo slittamento della registrazione a data da destinarsi a causa della positività al Covid di alcuni ballerini professionisti.

Amici 21, quando si recupererà la registrazione della puntata?

Attualmente sembra difficile pensare che domenica 30 gennaio possa andare comunque in onda una puntata registrata nei prossimi giorni perché nel caso in cui ci sia stata realmente una serie di positività, il corpo di ballo dovrebbe essere messo in quarantena per intero. Già nei giorni scorsi è emersa la positività di Andreas Muller, compagno di Veronica Peparini che fa parte dei ballerini professionisti del talent show, evidentemente tra quest’ultimi si è sviluppato un piccolo focolaio che, comunque, va tenuto a bada nonostante siano quasi tutti asintomatici o con sintomi lievi.

Tuttavia, al momento si tratta di semplici indiscrezioni che provengono dal web e che non trovano alcun riscontro nelle parole della produzione che non si è ancora espressa ufficialmente. Per ora, però, sembrerebbe almeno essere scongiurata l’ipotesi di una positività al Covid degli allievi che, nel caso, avrebbe portato ad una catastrofe nella casetta dove vivono tutti insieme.