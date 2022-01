Isola dei Famosi 2022, annuncio super: storica vincitrice torna come concorrente?

Spunta una nuova clamorosa indiscrezione sulla prossima edizione dell’Isola dei Famosi, con una vincitrice che potrebbe tornare come concorrente.

Inizia a prendere forma il cast della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Infatti una ex vincitrice del reality potrebbe tornare come concorrente sull’Isola di Palapa: andiamo a vedere di chi si tratta.

Sono settimane frenetiche per i produttori dell’Isola dei Famosi, che devono definire il cast, in vista della partenza del reality show. Infatti alla conclusione del Grande Fratello Vip, fissata al 14 marzo, la stagione dei reality non finirà per Mediaset, con la troupe del Biscione che volerà in Honduras. Inoltre durante questa edizione ci sarà una grande novità, ossia i concorrenti in coppia.

Infatti quasi certamente parteciperanno Carmen Di Pietro e Ilona Staller con i rispettivi figli e la coppia delle gieffine formata da Guendalina Tavassi e Floriana Secondi. Ma le ultime indiscrezioni riportano anche la presenza di una storia vincitrice della trasmissione. Stiamo parlando di Antonella Elia, pronta alla terza esperienza da naufraga. Andiamo quindi a vedere tutte le ultime notizie riguardanti la partecipazione di ‘Antonellina‘ nella trasmissione di Canale 5.

Isola dei Famosi, torna Antonella Elia? Clamorosa indiscrezione

Antonella Elia non è di certo un volto nuovo per l’Isola dei Famosi, infatti la showgirl ha già partecipato a due edizioni del reality show dei naufraghi. La prima nel 2004 durante la seconda edizione, dove si è resa protagonista di un’indimenticabile rissa con Aida Yespica. Mentre invece la seconda volta ha partecipato nel 2009 all’edizione All Star della trasmissione. Infatti proprio durante qeust’ultima partecipazione riuscì ad arrivare alla vittoria.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Cambia tutto al Grande Fratello Vip: la decisione di Mediaset è clamorosa!

LEGGI ANCHE >>> Sanremo, deciso l’erede di Amadeus alla direzione artistica? C’è l’annuncio

A candidarsi nuovamente ci ha pensato la stessa Elia, che durante un’intervista a SuperGuidaTv ha confessato: “Fra Isola e GF Vip, cosa rifarei? L’Isola dei Famosi” – la soubrette ha poi continuato – “Ho partecipato già a due edizioni. Porto quel reality nel cuore perché oltre ai rapporti umani è una bella avventura emozionale nella natura“. Qualora dovesse essere convocata per la trasmissione, quindi, Antonellina ritroverebbe Nicola Savino e Vladimir Luxuria. I due durante la sua ultima partecipazione ricoprirono il ruolo di conduttore ed inviata.