Decisione choc nella notte: Alex Belli lo annuncia a tutti – FOTO

Alex Belli è stufo e ha preso una decisione inevitabile per star bene in primis con sé stesso: dopo l’ingresso in casa di sua moglie le cose hanno iniziato il loro declino

Nella puntata di ieri, lunedì 24 gennaio, Alex Belli ha avuto un duro scontro con Alfonso Signorini che l’ha cacciato dallo studio. A questo punto l’attore si è pronunciato sui social ed ha preso una decisione inevitabile.

Quella al GF Vip 6 doveva essere un’esperienza meravigliosa per Alex Belli, che in parte lo resterà, salvo poi trasformarsi in un incubo. Dall’uscita di scena drammatica all’ingresso di sua moglie in Casa, le cose sono andate tutte a picco.

Per commentare ciò che succede a Cinecittà, dove lui ha vissuto per gli ultimi mesi dell’anno passato, l’attore si avvale sempre del supporto di Twitter consapevole che quanto scrive verrà sempre mostrato anche ai suoi coinquilini.

Ieri sera, però, Alex era direttamente in studio con Alfonso Signorini ed altri vecchi compagni di viaggio inscenando un altro dei suoi teatrini: “Se cercate di farmi dire un’altra cosa che non è la verità…” ha provato a dire l’attore circa il suo rapporto con Soleil ed il padrone di casa non ci ha visto più ed ha chiesto di allontanarsi dallo studio: “Autori per favore lo buttate fuori, io non posso lavorare così siamo in diretta mi rifiuto di lavorare così per favore vai fuori, vattene fuori. Vai a fare l’imbonitore da un’altra parte”.

Alex Belli lascia lo studio e abbandona tutto: il suo Tweet

GAME OVER ❌

Ritorno nella mia FACTORY creativa, dove vivo con anime dove non abbiamo bisogno di etichettare, scatolare e definirci… In quel magico mondo, per il quale abbiamo tanto lottato che si chiama LIBERTÀ di espressione di VITA.

Non è più il mio GAME! #alexbelli — ALEX BELLI (@AXBproduction) January 25, 2022

Dopo aver abbandonato lo studio del Grande Fratello, sotto invito di Alfonso Signorini, Alex Belli ha fatto rientro presso l’hotel in cui stava ed avrà sicuramente rimuginato su quanto accaduto perché nella notte ha partorito un nuovo Tweet: “Ritorno nella mia FACTORY creativa, dove vivo con anime dove non abbiamo bisogno di etichettare, scatolare e definirci… In quel magico mondo, per il quale abbiamo tanto lottato che si chiama LIBERTÀ di espressione di VITA”.

Furente, Alex Belli si è sfogato su Twitter ed ha ammesso, in maniera sottintesa, che lui al GF Vip non ci farà più ritorno: quanto resisterà?