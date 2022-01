Anticipazioni Uomini e Donne, bufera attorno a Matteo: disagio in studio tra le corteggiatrici

Le anticipazioni di oggi, martedì 25 gennaio, di Uomini e Donne fanno sapere che Matteo avrà un duro confronto con Federica

Il trono di Matteo Ranieri sembrava essere molto tranquillo, con l’arrivo di Denise è scattata una scintilla che ha portato non poco caos al dating show: adesso il tronista si trova di fronte a tre corteggiatrici.

L’attrazione di Matteo Ranieri per Denise è stata palese fin dal primo momento e neanche lui si è nascosto di fronte all’evidenza. Oggi, martedì 25 gennaio, ci sarà grande spazio dedicato proprio al Trono Classico ed alle vicende del tronista che è uscito nuovamente in esterna con Federica lasciano, momentaneamente, nel parterre Martina.

Nelle scorse settimane, l’ex di Sophie Codegoni è già stato al centro di un’accesa lite proprio con la corteggiatrice Federica che non ha intenzione di essere messa in secondo piano, né rispetto a Martina, né rispetto a Denise, specialmente dopo le attenzioni particolari che lo stesso le ha rivolto.

In esterna, Matteo e Federica hanno avuto modo di confrontarsi circa l’accesa lite avvenuta in studio. Una volta assistito a quanto i due si sono detti al di fuori del parterre, torneranno a discutere all’interno del dating show con Martina che, intanto, sarà sempre più delusa dall’atteggiamento del tronista e potrebbe lasciare la sua sedia: Matteo è evidentemente attratto più da Denise che dalle altre due pretendenti.

Anticipazioni Uomini e Donne, l’esterna di Luca Salatino

Soltanto da poco tempo sul trono, Luca Salatino non ha intenzione di starsene con le mani in mano e dopo aver eliminato le prime corteggiatrici che non facevano al caso suo, si è dato subito da fare con delle esterne per poter conoscere meglio le ragazze scese a corteggiarlo. Nella puntata di oggi, martedì 25 gennaio, l’ex corteggiatore di Roberta Ilaria avrà modo di farsi conoscere al pubblico e mostrerà già il primo interesse per qualche ragazza.

Stando poi alle anticipazioni delle puntate registrate venerdì 21 e sabato 22 gennaio, sembrerebbe che in studio ancora non sia arrivato un volto femminile o maschile che sia ad accompagnare il Trono Classico: la stagione si chiuderà con le scelte di Luca e Matteo? La faccenda potrebbe far storcere il naso a qualcuno e rendere il trono poco memorabile: lo scopriremo, in ogni caso, molto presto.