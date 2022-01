Vodafone, prezzi più alti per alcune tariffe: clienti imbufaliti

Aumentano sensibilmente i prezzi di alcune tariffe per Vodafone. Infatti l’operatore britannico ha comunicato le rimodulazioni ai clienti.

Un vero e proprio colpo basso sta colpendo tutti i clienti di Vodafone, che vedranno il loro piano tariffario aumentare dal prossimo mese. Cresce il malcontento tra l’utenza: tutte le modifiche in arrivo.

Come ogni anno, Vodafone ha deciso di modificare le sue tariffe per gli utenti. L’operatore telefonico britannico, adesso, sarebbe pronto ad applicare delle rimodulazioni di prezzo ad alcune sue promozioni popolari. La decisione è del tutto inaspettata per gli utenti che hanno anche lamentato l’aumento della nota promozione Special 50 Giga.

É oramai noto che la Special 50 Giga è di fatto l’offerta più popolare e vantaggiosa dell’operatore rosso. Infatti hanno accesso a questa offerta tutti i nuovi clienti che decidono di attivare una SIM. Inoltre l’operatore offre questa tariffa a tutti i clienti che scelgono la portabilità del numero da un altro gestore. Andiamo quindi a vedere in cosa consiste la rimodulazione attuata dalla compagnia telefonica più utilizzata in Italia.

Vodafone, aumenta la tariffa di Special 50 Giga: è l’offerta più popolare

Il nuovo aumento di prezzi riguarderà tutti gli utenti che hanno scelto di attivare la Vodafone Special 50 Giga nelle precedenti settimane. Quindi il rincaro non colpirà solamente i clienti di lunga data, ma anche coloro che sono entrati in Vodafone da poco. Una vera e propria beffa per tutti, con la compagnia britannica però che ha dovuto mettersi al passo col mercato.

Inoltre questa tariffa è prevista a listino dal gestore per coloro che effettuano la portabilità del numero da altro gestore. Per i nuovi clienti il prezzo della tariffa sarà aumentato di 2 euro ogni trenta giorni. Tutti questi utenti hanno attivato l’offerta convinti di pagare 7,99 euro ed invece adesso si troveranno a pagare 9,99 euro. Mentre invece per tutti coloro che hanno attivato la tariffa precedentemente. Mentre tutti coloro che hanno attivato la tariffa precedentemente subiranno un aumento di un euro.

Nonostante l’operatore abbia optato per questi rincari, per i clienti ci sarà un ulteriore beffa. Infatti a questi non spetterà alcun genere di compensazione per le soglie di consumo. Il piano tariffario, infatti, prevede sempre chiamate illimitate verso tutti i numeri, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga per navigare in internet, anche con le linee del 4G. L’unica consolazione è che tutti i nuovi utenti avranno il prezzo bloccato per i prossimi sei mesi e non saranno soggetti ad ulteriori rimodulazioni.