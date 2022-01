Quirinale, Renzi: “Draghi al Colle se c’è la politica, non è un concorso a premi”

Draghi al Colle? “La politica fa la differenza: Draghi va al Quirinale se c’è la politica, non è un concorso a premi”. Matteo Renzi, senatore Italia Viva parla con i cronisti subito dopo aver votato per questa prima giornata per l’elezione del presidente della Repubblica. La speranza è che si chiuda nelle prossime 48-72 ore, spiega il leader di Italia Viva uscendo dalla Camera. “Il mio appello ai colleghi è ‘su queste cose non si scherza’. Stiamo parlando del presidente della Repubblica, quindi basta con il wrestling”