Napoli, mascherine gratuite per i detenuti: “Solidarietà con chi vive in condizioni disumane”

Il movimento di disoccupati "7 novembre" ha organizzato, nei giorni scorsi, una raccolta di mascherine Ffp2 destinate ai detenuti del carcere di Poggioreale a Napoli. Oggi, assieme al garante dei detenuti Pietro Ioia, i rappresentanti del movimento sono andati personalmente a consegnare le mascherine nella casa circondariale napoletana. "Una delle più affollate in Europa - dice il garante, Ioia - solo qui dentro contiamo oltre 150 contagi. Che in realtà saranno molti di più, visto che da tempo non vengono più effettuati tamponi sulla popolazione carceraria." "Solidarietà con chi viene marginalizzato dallo Stato - dice Eddy Sorge del Movimento 7 Novembre - e con chi vive in condizioni disumane di sovraffollamento."