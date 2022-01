Alex Belli continua ad essere al centro del gossip. Le ultime rivelazioni a poche ore dalla puntata del GF Vip 6 sono clamorose.

Mancano poche ore all’inzio della puntata del GF Vip 6 e le notizie che arrivano al di fuori delle mura della Casa più spiata d’Italia sono il presagio di una diretta al cardiopalma.

Al centro del gossip il solito Alex Belli. L’attore di CentoVetrine era uscito dal programma per provare a rimettere insieme i cocci di un amore ormai in frantumi. Delia Duran, dolce ma dura allo stesso tempo, ha deciso di staccare un po’ la spina tuffandosi nello stesso mondo che ha portato Alex a legarsi a Soleil Sorge. Tra loro è nato un amore “alchemico” e lui continua a proteggere questo sentimento.

Venerdì scorso ha parlato sia con Delia che Soleil e mentre con quest’ultima è trapelata un certo tipo di complicità, con sua moglie si percepiva a pelle che qualcosa non andava per il verso giusto. L’attore si è sempre schierato dalla parte dell’amore libero, ma sua moglie, che lo ha difeso sempre, si è arresa dinanzi alla sua irrefrenabile voglia di Soleil. Il colpo di grazia per Delia è stato l’aereo con dedica per Soleil dove c’era scritto Solex. Lacrime e disperazione l’hanno accompagnata sino alla diretta, quando ad Alfonso Signorini ha spiegato il suo stato d’animo nel vedere quello striscione.

Alex Belli dopo la diretta ha rincarato la dose e scritto altri tweet che sicuramente saranno oggetto di discussione da parte delle opinioniste del programma e delle sue donne: Delia Duran e Soleil Sorge. Intanto, a Mattino Cinque si è parlato di lui e delle sue tresche amorose.

Alex Belli, scoppia la bomba in diretta tv: stentano tutti a crederci

Delia Duran sta vivendo a 360° la sua esperienza al GF Vip 6. Sta legando con tutti i vipponi e si sta rivelando una bellissima persone: sia dentro che fuori. La modella venezuelana prova ad avvicinarsi anche a Soleil Sorge per capire cosa c’è stato davvero tra lei e il marito mentre Alex, intanto sembra essere impegnato a gestire altri flirt.

A fare tali rivelazioni è stato Andrea Franco Alajmo, paparazzo informatissimo sulla coppia Belli-Duran che in passato aveva già svelato diversi altarini dei due. “Alex Belli frequenta altre donne” ha affermato a Mattino Cinque. Il giornalista ha parlato di diverse distrazioni attorno all’attore che è molto sensibile al fascino femminile. Saranno solo voci o qualcosa di più? Sicuramente la verità verrà a galla nella diretta di oggi.