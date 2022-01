Sky, la decisione fa impazzire i clienti: prezzi più bassi e un servizio gratis

Decisione pazzesca di Sky, che ha deciso di abbassare i prezzi del suo abbonamento. Inoltre un servizio sarà offerto gratis: i dettagli.

Cambiano i piani di Sky, con gli abbonati che finalmente possono festeggiare. Dopo la perdita parziale dei diritti di Serie A, la pay-tv ha deciso di abbassare il prezzo dei suoi abbonamenti: tutti i dettagli.

Sky ha deciso di lanciare la sua personale offerta commerciale per le prossime settimane. Infatti anche il 2022 per la pay-tv non sarà semplicissimo, specialmente dopo aver perso parzialmente i diritti televisivi per la trasmissione della Serie A. Infatti per i prossimi tre anni il massimo campionato di calcio italiano sarà trasmesso in esclusiva da DAZN. Anche per questo motivo la pay-tv ha deciso di tagliare i prezzi per i propri utenti.

La notizia quindi riguarderà tutti quei clienti che hanno rinunciato alla disdetta. Infatti proprio questi sono gli utenti che potranno contare sui vantaggi dei listini Smart. I prezzi del servizio ad abbonamento infatti saranno al ribasso. Una novità autentica per questi utenti, che dopo le lamentele per le perdite dei diritti sono stati accontentati dal colosso televisivo. Andiamo quindi a vedere tutte le rimodulazioni in arrivo.

Sky, abbassati tutti i prezzi: i dettagli dell’offerta

I nuovi prezzi di Sky revedono tariffe contenute per tutti i pacchetti. Infatti per quanto riguarda il ricco pacchetto sport i clienti dovranno pagare un abbonamento mensile pari a 16,90 euro. Mentre invece l’abbonamento riguardante il Cinema il prezzo da pagare al mese è solamente di 10,90 euro. Leggermente superiore invece l’abbonamento riservato ad un prezzo di 14,90 euro. Ancora più vantaggioso invece il ticket riguardante il calcio, venduto a 5 euro al mese.

POTREBBE INTERESSARTI >>> WhatsApp, cambiano per sempre le chiamate vocali: novità spettacolare

Inoltre tutte le sorprese per i clienti Sky non riguardano solo il ribasso dei costi. Nel mese di Gennaio, infatti, la tv satellitare ha previsto anche una novità per il servizio Sky Go Plus. La funzione streaming per i clienti sarà disponibile gratuitamente, senza nessun costo aggiuntivo sull’abbonamento.

LEGGI ANCHE >>> Poste italiane, ora si rischia grosso: l’ultimo messaggio allerta tutti gli utenti

Quindi le nuove condizioni di servizio toglieranno i cinque euro mensili da parte del servizio di Sky Go Plus. Inoltre i clienti potranno sempre collegare sino a 4 dispositivi mobili diversi. Il device quindi permette di guardare eventi in diretta o in streaming sino a due device contemporaneamente. Inoltre il servizio è disponibile anche con la modalità offline.