Milan-Juventus 0-0: voti, highlights e tabellino. Sorride solo Inzaghi perché le dirette concorrenti perdono punti sull’Inter

Milan-Juventus 0-0: tanta fatica, poche idee e un punto a testa che non può accontentare nessuno se non Simone Inzaghi che si gode la fuga. C’era tanta attesa, ma al tirar delle somme è andata delusa.

Come spesso è successo negli ultimi tempi, la Juventus parte più aggressiva, forse persino troppo come dimostra l’entrata di Locatelli su Tonali che gli costa il giallo. Gioco bloccato, squadre che si muovono in pochi metri e costante raddoppio dei rossoneri su Dybala che spegne sul nascere tutte le idee degli ospiti.

Nel primo tempo due sole note: la prima è con il rasoterra di Leao ben neutralizzato da Szczesny. E la seconda è nell’infortunio di Ibrahimovic per un problema muscolare che potrebbe tenerlo fuori anche alla ripresa del campionato quando ci sarà il derby.

Non va meglio nella ripresa, con la condizione fisica che cala. Nonostante i molti cambi dei due tecnici la partita non decolla e alla fine prevale la paura. Per mettere pressione sulle spalle dell’Inter servirebbe molto di più ma è evidente che Milan e Juventus in questo momento non riescono a darlo.

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Calabria 6.5 (75′ Calabria), Romagnoli 6.5, Kalulu 5.5, Theo Hernandez 6.5; Tonali 6.5, Krunic 6; Messias 5 (61′ Saelemaekers 6), B. Diaz 5.5 (61′ Bennacer 6), Leao 6 (75′ Rebic); Ibrahimovic 6 (28′ Giroud). All. Pioli 6.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 6.5; De Sciglio 6, Rugani 6, Chiellini 6.5, Alex Sandro 6; Cuadrado 6 (65′ Bernardeschi 6), Bentancur 6.5 (90′ Rabiot sv), Locatelli 5.5 (65′ Arthur 5.5), McKennie 6; Dybala 5.5 (90′ Kulusevski sv), Morata 5 (73′ Kean). All. Allegri 6.

NOTE: ammoniti Locatelli (J), Leao (M), Messias (M), Kean (J)

CLICCA QUI PER VEDERE GLI HIGHLIGHTS DI MILAN-JUVENTUS