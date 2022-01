Anticipazioni Tempesta d’amore: Erik farà una confessione, Robert tradirà

Le anticipazioni che arrivano dalla Germania sulle puntate di Tempesta D’Amore che andranno in onda su Rete 4 dal 23 al 29 gennaio vedono le coppie più solide sgretolarsi. E finalmente Erik farà la sua confessione.

Negli ultimi giorni di gennaio, secondo le anticipazioni, Tempesta d’amore vedrà ben due tradimenti. Proprio Shirin, venuta fino al Furstenhöf per riconquistare la fiducia di Maja dopo averle “rubato” il futuro marito, sembrerebbe esserci cascata di nuovo. L’avvertimento, questa volta, arriverà da Max: Shirin è davvero interessata a Florian.

Si era già capito mentre lei cercava di realizzare dei video per i social che era attratta dal grande amore di Maja, ma lui sembrerebbe essere non ricambiare. Maja, però, verrà a conoscenza di questo segreto e non reagirà per niente bene, anche se poco prima il suo Florian le ha dato la notizia che cambierà la vita di suo padre.

Anticipazioni Tempesta D’Amore: Ariane punta Robert

Florian è infatti riuscito a far confessare suo fratello Erik. Proprio mentre quest’ultimo è in partenza per i Caraibi con Ariane, lei avrà un malore: Florian ripenserà dunque ai suoi piani. Con grande disappunto di Maja, il guardiaboschi decide che denuncerà Erik solo quando Ariane sarà morta a causa del tumore.

LEGGI ANCHE >>> Anticipazioni Uomini e Donne, scontri e caos in studio: Gemma fa una scoperta assurda!

NON PERDERTI >>> Anticipazioni Il paradiso delle signore: Umberto scopre tutto, Sandro in imbarazzo

Erik è molto innamorato di Ariane, ed infatti organizzerà una romantica proposta di matrimonio. Dall’altra parte, però, Ariane non rinuncerà al suo potere sull’albergo, anche sapendo di aver ancora solo pochi giorni di vita. Inizierà infatti a circuire Robert, e lo convincerà di aspettare un bambino da lui.

Vanessa presa in giro di nuovo, Robert si vuole sposare

Nonostante Robert sia ancora innamorato di Cornelia, deciderà di fargli una proposta di matrimonio a causa della gravidanza. Nel frattempo Vanessa scoprirà di essere stata ancora una volta sfortunata in amore: Georg l’ha presa in giro e l’ha ingannata, proprio come le aveva detto Max. La schermidrice cercherà dunque di riallacciare i rapporti.

Ecco una foto dal backstage di Tempesta D’Amore scattata da Sven Waasner, che interpreta Erik nella soap opera: