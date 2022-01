GF Vip 6, Barbara D’Urso e il retroscena violento: “L’ex la picchiava”

Barbara D’Urso ha voluto raccontare un retroscena violento di uno dei concorrenti del GF Vip 6. La conduttrice di Pomeriggio Cinque conosce questa storia da circa due anni: ecco tutti i dettagli.

La puntata di Pomeriggio Cinque del 21 gennaio, che ha preceduto la diretta serale del GF Vip 6, ha dedicato il consueto spazio per le anticipazioni del reality. È stato dato grande risalto alla nuova inquilina della casa, Delia Duran. Mirko Gancitano, marito di Guenda Goria e migliore amico del suo (ex?) compagno Alex Belli, è intervenuto a dire la sua.

Secondo Gancitano, Alex Belli e Delia Duran non avrebbero una relazione tradizionale, bensì un poliamore. Lui non è mai stato poligamo e Delia è stata l’unica in grado di intrappolarlo in una relazione, seppure aperta. Per questo motivo, il compagno di Guenda Goria non si spiega come mai lei sembri soffrire per l’infedeltà di Alex con Soleil.

GF Vip 6, Barbara D’Urso ripesca una vecchia intervista

Sia Delia Duran che Alex Belli sono stati diverse volte in studio da Barbara D’Urso, concedendo numerose interviste. La conduttrice di Pomeriggio Cinque ha voluto ricordare un retroscena violento che era emerso circa due anni fa proprio dal racconto della stessa modella, e riguarda il periodo in cui non frequentava ancora Alex Belli.

La D’Urso ha raccontato che Delia aveva rivelato che qualcuno le aveva fatto del male in passato. C’è stato infatti un ex che l’ha picchiata: la conduttrice sembrerebbe anche sapere il nome di questa persona. Ha infatti aggiunto che, mentre l’ex ha sempre negato di averle fatto del male, Delia ed Alex Belli hanno sempre ribadito gli episodi violenti.

L’evoluzione del rapporto Duran/Belli: tutto finto?

Delia Duran ed Alex Belli sembrerebbero essere arrivati ad un punto di rottura proprio mentre lei ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello. In molti sostengono che non ci sia nulla di vero nei loro litigi, messi a punto prima di entrare nel reality in modo da creare dinamiche ed acquisire popolarità in Tv.

