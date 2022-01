Anticipazioni Una Vita, reazione inaspettata di Lolita: tutti sbalorditi ad Acacias

Le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita svelano che Lolita avrà una reazione che lascerà a bocca aperta tutta la città di Acacias

Le ultime puntate di Una Vita sono state molto incentrate sul personaggio di Lolita perché al centro di un tradimento: ha colto in flagrante Antonito e Natalia in un momento di passione ed è svenuta.

Il tradimento di Antonito è stato solo la puntata dell’iceberg del malore di Lolita, perché la donna ha una malattia incurabile. La scoperta fatta in ospedale a seguito del ricovero perché svenuta ed ha battuto la testa, ha creato grande caos ad Acacias e nel cuore di Antonito, già di sé pentito per quanto accaduto con Natalia.

Soltanto pochi giorni dopo il ricovero, Lolita scopre che la sua famiglia le sta nascondendo la verità sulla malattia incurabile e chiede di avere un confronto con Natalia: è spaventata per il futuro di Antonito e suo figlio Moncho. Pur di non perdere la sua amata, cui ha fatto una grande dichiarazione, il Palacios decide di contattare il Premio Nobel Ramón y Cajal per provare a salvarla. Passerà soltanto poco tempo affinché il luminare risponda, ma alla fine accetta di studiare il caso di Lolita.

Anticipazioni Una Vita, Lolita guarisce con una cura sperimentale

Il luminare Ramón y Cajal non tranquillizza affatto i Palacios: la situazione di Lolita è molto critica, tuttavia accetta di provare una cura sperimentale e farle fare da cavia. Quest’ultima non avrà affatto effetti immediati, anzi, per Lolita sembra non esserci più nulla da fare. Nonostante la donna sia arresa al suo destino, decide di accettare la cura sperimentale del luminare e, da qui in poi, comincerà la giornata più difficile di tutta la sua famiglia. Saranno ore di trepidante attesa per capire se la cura avrà effetto.

Ad un certo punto, però, Antonito perde la pazienza: non vede alcun effetto della cura che faccia star meglio la sua amata e va su tutte le furie. A quel punto, il luminare decide di somministrare un’altra dose a Lolita che, intanto, è sempre più convinta di morire. La donna si salva in corner: la cura comincia a funzionare ed Acacias si riempirà di gioia.