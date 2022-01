Iliad, una proposta senza precedenti: come risponderà la concorrenza? Gennaio si apre con una grandissima novità per l’operatore telefonico

Non è più Natale, ma gli operatori telefonici che lavorano sul territorio italiano hanno sempre belle sorprese per i loro clienti. Non vogliamo chiamarli regali, però basta guardarsi in giro per capirlo. E Iliad apre il 2022 con una proposta irrinunciabile.

L’anno passato era terminato con l’offerta telefonica Iliad Flash 150 che da poco ha finito i suoi effetti. Niente paura, perché ce n’è una pronta subito per sostituirla. Torna infatti Iliad Giga 120 che allo stesso prezzo mensile di 9,99 euro propone minuti, SMS e 120 Giga anche in 5G nelle zone di copertura attualmente attive in Italia.

Comprende minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti e 120 Giga di traffico mobile sia in 4G che 5G. E tutto attivabile direttamente online sul sito ufficiale dell’operatore oppure tramite le SIMBOX presenti presso gli Iliad Store con l’assistenza degli addetti Iliad. O ancora nei cosiddetti Corner sparsi in diversi punti vendita sul territorio nazionale.

Iliad, una proposta senza precedenti: cosa prebedere la nuova tariffa in offerta

Questa è anche al momento l’unica offerta Iliad grazie alla quale è possibile usufruire del 5G. Il costo di attivazione per la nuova SIM Iliad è pari a 9,99 euro al quale aggiungere l’importo del primo canone mensile anticipato dell’offerta, in questo caso altri a 9,99 euro.

Iliad Giga 120 prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e SMS illimitati verso tutti. Inoltre chiamate illimitate verso alcune destinazioni internazionali di rete fissa e rete mobile e 120 Giga di traffico dati validi anche in 5G. In particolare sono

minuti illimitati dall’Italia verso numerazioni di rete fissa e rete mobile di Canada e USA, oltre che verso la telefonia fissa di diverse nazioni nel mondo.

Ma Iliad Giga 120 può essere utilizzata anche in Roaming UE e in Regno Unito alle stesse condizioni nazionali per minuti e SMS. Il tetto al traffico dati utilizzabile ogni mese, fino al 30 Giugno 2022 pari a 7 Giga. Nel caso di extrasoglia internet si pagheranno, nel primo semestre del 2022, 0,00305 euro per ogni MB di internet consumato. Invece fuori dai Paesi dell’Unione Europea non sono previste tariffe tutto incluso a pagamento ma solo tariffe roaming a consumo.