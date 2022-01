Soleil e Barù, scoppia la passione: cosa c’è tra i due? – VIDEO

Barù sembra essere molto preso da Soleil Sorge e non lo nasconde mai, il dettaglio in serata non è sfuggito ai tanti fan

Un abbraccio consolatorio tra amici o c’è qualcosa in più? Per il popolo del web la risposta è scontata, ma cosa c’è veramente tra Soleil Sorge e Barù? Un gesto che c’è stato ieri sembra essere inequivocabile

Ieri sera, in un momento di sconforto di Soleil Sorge a consolarla c’era prontamente Barù, insieme a Davide Silvestri. I tre compongono, ormai, un’amicizia consolidata e sincera: le discussioni non mancano, ma sono sempre pronti a ridere insieme anche dei loro stessi litigi, come visto nei giorni passati.

Ormai inseparabili, un trio temibile e temuto che, in realtà, potrebbe presto diventare una coppia e non perché uno di loro esce, ma perché tra due di loro c’è evidentemente un grande feeling.

Soleil e Barù, cosa c’è tra i due? Il video incriminato

Non voglio fare guerre, ma oggettivamente Barù sottone per Soleil lo capisco🚀🚀 #gfvip pic.twitter.com/WQ2dfmyNkL — Heos▲ (@Auro_27) January 19, 2022

Che Barù fosse un gran furbo è stato evidente fin da subito, ma che gli potesse interessare Soleil Sorge era contro ogni aspettativa. Il nipote di Costantino della Gherardesca, invece, sembra essere attualmente l’uomo più vicino all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e non soltanto in amicizia. In particolare, nel video postato sui social, si vede l’enologo consolare Soleil che è evidentemente giù di morale e seduta tra i suoi due amici in cerca di conforto. Inizialmente, tra i due scatta un abbraccio, quando la Sorge si separa dall’amico, lui tiene ben ancorata la mano sul lato B dell’influencer.

Ciò che fa pensare che Barù sia particolarmente legato alla Sorge è anche lo stesso fatto che è stato lui ad affermare che non è tanto propenso a scambi di baci ed abbracci, tant’è vero che si è concesso, raramente, soltanto a due persone: una volta a Jessica e l’altra a Soleil come emerge dal video. Cosa sta nascendo tra i due? L’estro di Barù convincerà Soleil a vederlo come più di un amico?