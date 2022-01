Icona della musica italiana sta male: messaggio da brividi di Milly Carlucci – VIDEO

Icona della musica italiana sta male: messaggio da brividi di Milly Carlucci. Attraverso un video su Instagram la conduttrice ha voluto far sentire la sua vicinanza

In questo momento la madrina Rai è impegnata nella preparazione della nuova edizione de ‘Il cantante mascherato’ ma non ha nascosto il suo dispiacere.

Il mondo della televisione e della musica italiana si è stretta in questi giorni attorno alla figura di Red Canzian. E’ un periodo molto difficile per l’ex bassista e vocalist dei Pooh (dal 1973 al 2016), ricoverato in ospedale per un grave problema di salute. Un’infezione al cuore ha fatto temere il peggio, con il passaggio in terapia intensiva, ma per fortuna il peggio sembra essere alle spalle. Tutti hanno voluto esprimere la propria vicinanza all’artista, da Renato Zero agli ex compagni di uno dei gruppi musicali più famosi d’Italia. Nelle ultime ore non si è potuta esimere da mandare i propri auguri di pronta guarigione a Bruno Canzian (nome all’anagrafe) anche Milly Carlucci.

La presentatrice si sta occupando di lanciare attraverso Instagram le varie maschere della nuova edizione de ‘Il cantante mascherato’, il programma di Rai1 che prenderà il via l’11 febbraio con la terza stagione. Su Instagram, però, ha trovato il modo di mandare un pensiero a Red Canzian, dicendosi molto dispiaciuta per quanto successo.

Milly Carlucci dedica un bel messaggio a Red Canzian: Il video su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Milly Carlucci (@milly_carlucci)

Nel video sui social Milly ha detto: “Il dispiacere è doppio perchè so che hai dovuto saltare la prima del tuo spettacolo Casanova al quale tenevi tantissimo”. Poi ha proseguito: “Da tutti quanti noi arriva per te un abbraccio fortissimo e ti auguriamo di uscirne al più presto“.

LEGGI ANCHE >>> Choc nel mondo della tv: amato attore e conduttore ricoverato per un tumore

LEGGI ANCHE >>> Ex vincitore di Sanremo dice addio alla musica: il suo nuovo lavoro

Tra l’altro il legame tra il programma della Carlucci e Red Canzian è particolare, visto che lo scorso anno a vincere ‘Il cantante mascherato‘ era stato proprio l’ex Pooh, indossando i panni del Pappagallo. La speranza è che al più presto possa tornare a comparire in televisione, con la consueta bravura e simpatia, tanto cara al pubblico italiano.