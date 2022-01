Berlusconi presidente della Repubblica? La reazione degli italiani

Silvio Berlusconi al Quirinale. Nelle ultime settimane, il nome dell'ex presidente del Consiglio e leader di Forza Italia è diventato uno dei più accreditati per la successione a Sergio Mattarella come presidente della Repubblica. L'ipotesi sta creando più di qualche contrasto nel mondo politico, col centrosinistra e il Movimento 5 Stelle che reputano irricevibile la candidatura di Berlusconi e una parte del centrodestra che non nasconde le sue perplessità. Ma cosa ne pensano gli italiani? Siamo andati in strada, a Roma, per chiederlo direttamente a loro, a pochi giorni dalle prime votazioni in Parlamento.