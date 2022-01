Anticipazioni Love is in the air: Serkan scopre chi è suo padre, Piril è geloso

Le anticipazioni sulle puntate di Love is in the air, che verranno trasmesse dal 24 gennaio, vedono due famiglie protagoniste e tanti colpi di scena: Serkan scoprirà chi è il suo vero padre.

Le ultime puntate di Love is in the air, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle 16:55 circa, stanno vedendo protagonista la vicenda della piccola Kiraz e dei genitori Serkan ed Eda. Il tribunale, infatti, ha stabilito che per il bene della piccola i due adulti debbano trascorrere qualche giorno vivendo insieme nella stessa casa.

Serkan ed Eda ovviamente dormiranno in letti diversi, ma la vicenda contribuirà a riavvicinarli. Nelle puntate che verranno trasmesse dal 24 gennaio, le indiscrezioni che arrivano dalla Turchia su Love is in the air rivelano che la scoperta della paternità e l’accudimento della piccola Kiraz rimarranno dei temi centrali della soap opera.

Anticipazioni Love is in the air: l’allergia rivela la paternità

La dottoressa Hulya organizzerà un gioco con Kiraz ed i suoi amici e genitori. Ognuno dovrà raccontare i suoi segreti più inconfessabili: questo esercizio servirà alla bambina per insegnarle l’importanza della sincerità. Purtroppo, durante questo intrattenimento, Kiraz mangerà una merendina contenente fragole a cui è allergica.

Anche Kemaz avrà la stessa reazione allergica di Kiraz: è dunque lui il padre di Serkan? Le analisi del DNA daranno risposta affermativa nei giorni successivi. Nel frattempo, Kerem consegnerà dei suoi disegni a Serkan ed aspetterà impaziente il suo giudizio. Interverrà dunque Eda che si isolerà con l’architetto cercando di evitargli una delusione.

Piril ed Engin: dal 24 gennaio inizia il pedinamento?

Nelle anticipazioni di Love is in the air, anche Piril ed Engin saranno protagonisti di diverse trame. Conosceranno il preside di una scuola molto prestigiosa: volendo regalare il migliore futuro al loro figlio Can, decideranno di sottoporsi ad un particolare colloquio. Ci sarà anche spazio per la gelosia: Piril farà pedinare Engin per scoprire se ha un’amante.

Ecco l’ultima copertina conquistata dall’attore che interpreta Serkan, Kerem Bürsin: