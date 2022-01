Anticipazioni Una Vita, addio inaspettato: la coppia esce di scena!

Le anticipazioni di Una Vita di questa settimana svelano di un clamoroso addio per Acacias: la coppia lascia la città

Al via una nuova settimana di puntate di Una Vita – Acacias 38 che, come di consueto, andranno in onda dal lunedì al venerdì dalle 14:10. I prossimi saranno gli episodi 1309-1310-1311 che in Spagna sono andati in onda già da un po’.

A casa Dominguez custodiscono un segreto: Bellita non è morta come vogliono far credere. Di ritorno dal viaggio in Argentina, José Miguel e Alodia danno la notizia che è accolta con grande tristezza da parte degli abitanti di Acacias. Non sentire più la voce della Del Campo è un pensiero che agli abitanti in città destabilizza e getta nello sconforto.

A prendere peggio la notizia sono Rosina e Susana che, impiccione della città, hanno dei dubbi sulle parole di José Miguel e Alodia. Le due, in particolare, sentono ridere e scherzare la coppia pensando che tra loro c’è un rapporto amoroso ed inoltre, la moglie di Liberto sospetta che siano stati proprio loro ad uccidere la loro amica.

José Miguel si accorge di quest’insospettirsi delle due impiccione e non ce la fa più, così le mette di fronte alla verità: la Rubio si trova dinanzi a Bellita credendo si tratti di un fantasma, in realtà è proprio lei, non è morta. Sarà la Del Campo a raccontarle quanto successo in Argentina dove un uomo ha iniziato a perseguitarla e la finzione della sua morte è stata una messa in scena architettata grazie alle forze dell’ordine.

Anticipazioni Una Vita, Cesareo e Arantxa lasciano Acacias

Ad Acacias fa il suo ritorno Arantxa che era andata via tempo fa per badare al casolare di famiglia lontano dalla città. Cesareo non vede l’ora di riabbracciare la sua dolce metà, ma la sua eccitazione fa ingelosire Aloida.

La situazione peggiora quando il ricco vigilante decide di volerla seguire nei Paesi Baschi: l’uomo non sopporta più l’idea di starle ancora lontana. Prima di andar via, i due mettono su un finto matrimonio per salutare la città e lasciare per sempre Acacias.