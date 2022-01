“Ho il Covid, mi parte la testa”. Ex volto di Uomini e Donne in quarantena: pubblico allarmato

Un ex protagonista di Uomini e Donne è risultata positiva al Covid. Adesso è in quarantena ed il pubblico è in apprensione per lei.

La variante Omicron si sta spargendo a macchia d’olio in tutto il mondo. Sono davvero tantissimi i positivi al Covid che si registrano ogni giorno e poche ore fa, a informare il pubblico della sua positività è stata un’ex protagonista di Uomini e Donne.

Stiamo parlando di Martina Grado, ex corteggiatrice del dating show condotto da Maria De Filippi che sui social ai suoi followers ha raccontato minuziosamente il modo in cui sta affrontando la quarantena.

Il suo fidanzato, Giacomo Czerny – ex tronista dell’edizione 2021 di Uomini e Donne -, sta cercando in tutti i modo di starle vicino e darle quel supporto morale che la possa distrarre portandola a pensare meno al Covid. L’ex corteggiatrice però afferma di stare bene e che anche se è lei ad essere rinchiusa si sente la meno ‘matta’: “Raga quella in quarantena sono io eppure sembra che la testa stia partendo più agli altri che a me”

Martina Grado positiva al Covid: l’annuncio dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

La quarantena, la bellissima Martina Grado la passa con la sua dolce metà, Giacomo Czerny, e il loro cane: Tiger. L’amico a quattro zampe e il fidanzato sono il suo unico elemento di distrazione insieme ai social e ai suoi followers che la stanno riempiendo di messaggi.

Nelle ultime ore Martina ha deciso di trascorrere qualche ora in giardino per prendere un po’ d’aria fresca. Un vero toccasana per chi come lei è costretto a restare chiuso in casa. “Sono uscita a prendere una boccata in giardino, oggi è il giorno più triste dell’anno poiché mi sento così, sto peggio degli altri giorni, non sto benissimo”.

Giorni difficili che presto passeranno e riconsegneranno a Martina la spensieratezza e vitalità di un tempo che l’ha portata ad essere amata da tutti. La speranza di tutti è che lei si possa negavitizzare quanto prima e tornare alla vita di sempre. I suoi followers le sono sempre accanto, così come Giacomo e il cucciolo Tiger.