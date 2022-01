‘Annuncio in diretta tv’. Antonella Clerici fomenta il pubblico: apoteosi!

Antonella Clerici ha fatto una rivelazione in direttamente TV dicendo che oggi è un giorno particolare. Gli applausi dei presenti hanno evidenziato quanto fosse stato importante il suo intervento in diretta.

Oggi, lunedì 17 gennaio, è andato in onda il primo appuntamento settimanale di È sempre mezzogiorno, il programma condotto da Antonella Clerici.

Dopo la cancellazione de La prova del cuoco, a seguito di un calo di ascolti, il 16 luglio 2020 la Rai ha presentato l’erede dello show che ha fatto la storia dell’ammiraglia: È sempre mezzogiorno. Dal 28 settembre 2020 Antonella entra nella casa di tutti gli italiani dal lunedì al venerdì dalle ore 11:55 alle 13:30.

La sigla omonima del programma, amatissima dal pubblico, è stata composta dal maestro Andrea Casamento e cantata dalla conduttrice. La padrona di casa all’inizio della diretta, dopo aver raggiunto il centro dello studio dopo la sigla da il via alla diretta ricordando qualcuno in particolare o ringraziando il pubblico da casa che continua a seguirla tutti i giorni.

È iniziata una nuova settimana in compagnia di Antonella e di È sempre mezzogiorno alla volta della cucina: primi piatti, contorni, secondi, dessert e così via. L’arte culinaria in primo piano ma con un occhio rivolto sempre al mondo esterno e circostante. Difatti non mancano ricordi di grandi protagonisti della televisione o anche di semplici ringraziamenti ai fedelissimi telespettatori.

Antonella Clerici ringrazia il pubblico da casa

Nel giorno del Blue Monday la padrona di casa Antonella Clerici, come di consueto, finita la sigla ha raggiunto il centro dello studio e con occhi gioiosi si è rivolta direttamente ai telespettatori di Rai1. La conduttrice nativa di Legnano ha ringraziato il pubblico per l’amore che le dimostra quotidianamente ormai da diversi anni.

“Grazie grazie grazie per tutto l’affetto con il quale seguite il nostro mezzogiorno”, sono state le parole di Antonella Clerici. Accolte dagli applausi fragorosi dei suoi compagni di viaggio, presenti in studio. “Grazie anche per l’affetto che dimostrate a The Voice Senior“ ha aggiunto Antonella, ricordando a tutti che quella di venerdì prossimo, 21 gennaio, sarà l’ottava ed ultima puntata del talent, condotto da lei stessa, al termine della quale verrà proclamato il vincitore.