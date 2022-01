Simona Ventura-Paola Perego, salta tutto: pronta la sorpresa per farsi perdonare?

Sembrerebbe proprio che per Simona Ventura e Paola Perego salta tutto. Sarebbe allo studio una piccola sorpresa per premiare comunque i fan della loro trasmissione domenicale, Citofonare Rai2.

Citofonare Rai2 è un programma su cui Simona Ventura e Paola Perego hanno scommesso tantissimo. Non solo per via della loro amicizia e della loro voglia di fare qualcosa insieme, ma anche per provare a creare dei contenuti nuovi in una fascia oraria domenicale che non vedeva nuove proposte ormai da moltissimi anni.

L’avvio della trasmissione è stato giudicato da tutti deludente: poco meno del 4% di share e di 500.000 spettatori. La Ventura e la Perego, però, non si sono arrese: hanno messo a punto alcuni trucchetti, come l’anteprima della trasmissione, per ingolosire gli spettatori. I risultati, per ora, dimostrano una crescita lenta e positiva all’auditel, con il 4,8% di share.

Ventura e Perego out il 23 gennaio: cosa succede

Il 23 gennaio Citofonare Rai2, la creatura televisiva di Paola Perego e Simona Ventura, non andrà in onda. La motivazione non è dovuta agli ascolti o ai contenuti, che cominciano a dare soddisfazioni sia alle conduttrici che alla rete. Durante quella fascia oraria ci sarà la diretta televisiva del Super G Femminile della Coppa del Mondo di sci alpino.

LEGGI ANCHE >>> Simona Ventura, quella scomparsa che le ha cambiato la vita: ricordo commovente

NON PERDERTI >>> Paola Perego, importanti rivelazioni sorprendono i fan: “Sotto effetto dei farmaci”

L’appuntamento sportivo inizierà da giovedì 20, e dà appuntamento agli appassionati per domenica alle ore 11:45. Finalmente ci sarà Sofia Goggia, dopo i brutti infortuni che esclusero la sua partecipazione nel 2018 e nel 2019. Le campionesse che dovrà battere sono Ramona Siebenhofer e Mikaela Shiffrin.

Simona Ventura e Paola Perego preparano una sorpresa

Nonostante per il 23 gennaio salta tutto, Paola Perego e Simona Ventura non ci pensano proprio a rinunciare all’appuntamento di Citofonare Rai2. TvBlog rivela che starebbero cercando di anticipare il loro appuntamento a sabato 22. Per il momento, però, non sarebbero riuscite nel loro intento per mancanza di spazio nel palinsesto Rai.

Ecco un pezzo dell’esibizione di Simona Ventura e Paola Perego con Ivana Spagna: