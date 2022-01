Sanremo, leggenda della musica ricoverata con urgenza in ospedale: come sta

La leggenda della musica leggera di Sanremo è stato ricoverato all’ospedale. Ecco il suo messaggio in cui dà alcune informazioni su quello che gli è successo.

La storia dei Pooh è indissolubilmente legata al Festival di Sanremo. Nel 1990 la canzone Uomini soli sbancò tutto, facendogli ottenere la vittoria nella kermesse musicale ed entrando nella storia della musica leggera italiana. Ventuno anni dopo, nel 2011, è stata affissa un targa in loro onore in via Matteotti nella città di Sanremo.

Dopo aver festeggiato i cinquant’anni del gruppo nel 2016 con un super concerto celebrativo, il gruppo ha deciso di sciogliersi, anche se Dodi Battaglia si è sempre dichiarato contrario. Nel 202 la tragica notizia: Stefano D’Orazio è morto per Covid e gli altri membri della band hanno deciso di omaggiarlo con un concerto.

Sanremo, chi è stato ricoverato in ospedale

Fra i membri dei Pooh, il chitarrista e bassista Red Canzian è sempre stato considerato il “casanova” del gruppo. Da quando la band si è sciolta, ha voluto sperimentarsi a tutto tondo, anche nei musical teatrali. Forse per autoironia, aveva messo a punto proprio la Casanova Opera Pop, tratta dal romanzo di Matteo Stukul.

Purtroppo, Red Canzian non ha potuto esserci alla prima teatrale della sua opera teatrale a causa di un ricovero urgente in ospedale. Al Teatro Metropolitano di San Donà di Piave, vicino Venezia, gli spettatori hanno potuto ascoltare un messaggio dell’ex chitarrista dei Pooh subito dopo la visione del musical.

La leggenda di Sanremo spiega le sue condizioni

La leggenda del Festival di Sanremo ha spiegato ai presenti di aver avuto una brutta infezione che gli ha impedito di essere lì: è stato ricoverato in ospedale perchè a rischio setticemia. Per lo stesso motivo, sembra che Red Canzian non sarà in grado di partecipare neanche ai prossimi spettacoli teatrali in agenda per il prossimo 21 e 23 gennaio.