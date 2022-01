Maria De Filippi, il retroscena su Amici: colpo di scena inaspettato

Un retroscena su Maria De Filippi ed il suo programma cult, Amici, è stato svelato da una sua collega che l’ha preceduta

Maria De Filippi è al timone di Amici dalla sua seconda edizione, dopo che Lella Costa le lasciò il timone a seguito della gravidanza. Tuttavia, sulla conduzione c’è stato qualche tentennamento da parte della stessa regina di Mediaset.

A svelare il retroscena è proprio Lella Costa che, ai tempi, rimase incinta e non si sentì pronta a portare la gravidanza ed il programma avanti contemporaneamente: “Lei non voleva, non si sentiva in grado di condurre” ha spiegato a DiPiù “è sempre stata umile, non aveva velleità da primadonna. Era una lavoratrice, che amava il programma. E proprio per quel programma in un certo senso si è sacrificata”.

Un’intuizione vincente quella di Maurizio Costanzo su Maria De Filippi visto il grane successo di cui si è resa conto anche Lella Costa: “Ha sparigliato le carte con le sue trasmissioni. E’ stata un’anticonformista e, soprattutto, ha realizzato una televisione tutta sua in un mondo che fino a quel momento era stato prettamente di proprietà maschile”.

Amici di Maria De Filippi, gli eliminati di domenica 16 gennaio

La puntata di domenica 16 gennaio di Amici di Maria De Filippi ha mietuto molte vittime: Cristiano, Elena, Paily e Nicol sono stati mandati a casa. Il primo è stato in sfida con Christian e Garrison che è stato chiamato a giudicare ha scelto di far continuare il percorso al ballerino di Raimondo Todaro; Elena e Paily, con quest’ultima chiamata per sfidare l’alunna di Rudy Zerbi, sono state entrambe eliminate dallo stesso speaker radiofonico e professore di Amici che non le ha ritenute all’altezza della scuola; Nicol è stata immediatamente eliminata a causa di una nuova regola richiesta dal suo professore, Rudy Zerbi, che all’uscita di scena della sua alunna si è commosso per il calore degli altri concorrenti.

A rischiare grosso anche Albe e Cosmary cui le rispettive docenti, Anna Pettinelli e Alessandra Celentano, hanno deciso di sospendere la maglia.