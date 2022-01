“Non me ne frega più un ca**o”, guerra tra Alessandro e Sophie: cos’è successo

Ferri corti tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: la coppia del GF Vip 6 è già scoppiata? Duro scontro in serata

Ad Alessandro Basciano e Sophie Codegoni è stata data troppa fiducia, quella che sembrava essere una nuova bella coppia all’alba del loro rapporto, è già tramontata a seguito di un duro scontro tra i due che ha fatto emergere troppe disparità nella relazione.

L’ingresso in corso d’opera di Alessandro Basciano ha rimescolato le carte nella casa del GF Vip 6 dove, Sophie Codegoni che era molto vicina a Gianmaria Antinolfi, si è fatta trovare presente all’appello dell’ex tentatore di Temptation Island. I due hanno iniziato a coltivare un bel rapporto che si è aperto con un bel bacio sotto il vischio nel periodo natalizio.

Inutile dire che i due ragazzi sono stati subito presi a cuore dai rispettivi fandom e tutti coloro che li seguono hanno anche già cominciato a pensare al loro rapporto una volta usciti dal reality show. Ancora una volta, però, è proprio Basciano a rimescolare le carte in tavola.

Lite furiosa tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: cos’è successo

Sophie che non vuole fare la candela tra Alessandro e Gianmaria 😭😭😭😭 #gfvip pic.twitter.com/hrCTdS0Gup — Åve (@aveskin) January 16, 2022

Sophie si sente messa in secondo piano e questa sensazione l’ha confessata più volte allo stesso Alessandro che, però, sembra far orecchio da mercante. Ad un certo punto, però, l’ex tronista di Uomini e Donne non ne ha potuto più ed ha discusso con Basciano che è stato molto duro nei suoi confronti: “A me, sinceramente avere a che fare con una

ragazzina di 20 anni non me ne frega niente. Ciao, Ma sti ca**i, ciao! Ma secondo te ho bisogno di te? Ti ho conosciuta non mi va più e fatti la tua strada. Meno male che mi sono accorto in tempo della tua maturità. Ciao, che ti devo dire? Ma sti ca**i. Non me ne frega più un ca**o. Hai detto così? Ti attacchi! Non me ne frega più un ca**o, ciao”.

LEGGI ANCHE > > > Carlo Conti, cattive notizie per il conduttore: è stato letteralmente travolto

NON PERDERTI > > > Sabrina Ferilli non trattiene le lacrime e rivela: “Tragedia devastante”

Successivamente, Alessandro si è sfogato con Gianmaria, Soleil ed altri coinquilini: “Parla a sproposito, sempre quella parolina di troppo. Io c’ho una vita, non per vantarmi. Non posso stare appresso al nulla. La mia pazienza ha un limite. Non devi fare la fig* di turno”.