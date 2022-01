Carlo Conti, cattive notizie per il conduttore: è stato letteralmente travolto

Altro weekend altro giro di boa. Carlo Conti nella serata di ieri è tornato a scontrarsi con l’amica Maria De Filippi e questa mattina per il conduttore le notizie sono state pessime.

Il secondo appuntamento con la queen di Canale Cinque è costato caro al conduttore di Tali e Quali che fatica a conquistare buone percentuali in termini di share. Ma scendiamo nel dettaglio.

La serata di ieri, sabato 15 gennaio 2022, ha visto nuovamente la moglie di Maurizio Costanzo contro Carlo Conti. Al timone di C’è Posta per Te in onda su Canale Cinque, Maria De Filippi tenuto incollati davanti al video 5.546.000 telespettatori pari al 28.7% di share. Un risultato che ha letteralmente travolto e sconvolto il suo collega.

Difatti, al timone di Tali e Quali in onda su Rai Uno, Carlo Conti è riuscito a conquistare l’attenzione di soli 3.869.000 spettatori pari al 17.7% di share. La scorsa settimana, invece, Maria era riuscita a catturare l’attenzione di 5.953.000 spettatori (29.2% di share) mentre Conti 3.9 milioni di telespettatori (18.2% di share).

Carlo Conti letteralmente travolto da Maria De Filippi: le preferenze del pubblico

Come dicevamo la queen di Canale Cinque ha letteralmente travolto Carlo Conti. Difatti, la De Filippi è riuscita a conquistare il primo gradino sul podio degli ascolti con ben 5.546.000 telespettatori incollati davanti al video (28.7%). Ma veniamo adesso alle altre reti televisive ed alle preferenze espresse dal pubblico.

Rai Due ha proposto F.B.I. riuscendo ad interessare 1.107.000 spettatori con il 4.5% di share. Su Rai Tre La fabbrica del mondo ha raccolto 889.000 telespettatori e il 3.9% di share. Su Italia Uno Cattivissimo me ha tenuto incollati davanti al video 885.000 spettatori pari al 3.7% di share.

Su Rete Quattro 007 – Il domani non muore mai è stato seguito da 790.000 telespettatori con il 3.6% di share. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha catturato l’attenzione di 496.000 spettatori con il 2.4% di share. Tv8 ha proposto il film natalizio, Consegna per Natale, tenendo incollati davanti allo schermo 305.000 spettatori con l’1.3% di share. Infine sul Nove Costa Concordia Trappola in mare ha raccolto 427.000 spettatori con l’1.8% di share.