Vaccini, la lunga coda all’hub notturno di Sesto San Giovanni: “Non ce l’aspettavamo”

Nella prima notte di apertura del Centro Vaccinale anti-covid dell'Ospedale Città di Sesto San Giovanni sono state effettuate 1006 vaccinazioni: 894 terze dosi, 89 prime dosi (di cui 39 bambini 5-11 anni) e 23 seconde dosi. Sono questi i dati che arrivano dalla asst nord di Milano che riassumono la prima notte dell'hub vaccinale notturno aperto a sesto per vaccinare chiunque non abbia la possibilità di farlo di giorno. A causa del grande afflusso di persone che si sono recate all'hub in poche ore si è formata una lunga coda che è arrivata anche fuori dall'ospedale.