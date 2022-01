Ricostruire la sanità pubblica: presidio alla Regione Campania

Carenza di personale medico e di operatori socio sanitari, precariato dei lavoratori, licenziamenti, scarsa sicurezza nei luoghi di lavoro: queste le ragioni che hanno portato al presidio davanti la sede della Regione Campania, a Napoli. Le richieste provenienti dai sindacalisti, dai lavoratori e dagli attivisti presenti all’ iniziativa sono legate principalmente a due aree: sanità e trasporti. In ambito sanitario nella Regione Campania – denunciano gli attivisti - negli ultimi anni, sono stati molti i reparti dei presidi ospedalieri pubblici chiusi. Dal 10 gennaio sono sospesi i ricoveri non urgenti per far fronte alla richiesta di ospedalizzazioni da covid. Per gli operatori socio sanitari di molte cooperative sociali continua poi una condizione estenuante di precariato.