Oggi è la conduttrice per antonomasia e la più amata dal pubblico: la riconosci?

La bambina nella foto oggi è la conduttrice per antonomasia e la più acclamata dal pubblico. Il suo viso, nonostante il passare degli anni, è rimasto pressoché uguale.

La bambina nella foto, così bella e piccina, è nata a Napoli, in Campania, nel 1957. La sua passione per lo spettacolo è innata.

Talento e passione per il mondo dello spettacolo la portano a bruciare le tappe e nel 1977 esordisce Telemilano 58 con il programma televisivo Goal, al fianco di mostri sacri dello spettacolo come Diego Abatantuono, Teo Teocoli, Giorgio Porcaro e Massimo Boldi. In quegli anni lavora anche come annunciatrice televisiva e valletta al fianco di Claudio Lippi.

Nel 1978 passa alla Rai. Su Rai 2 conduce Stryx, esperienza che il pubblico ricorda per un episodio particolare. Si tratta di un’esibizione dell’esordiente attrice in un sensuale balletto nel quale si è mostrata in topless. Ai tempi questo programma fu censurato dalla stessa Rai perché i contenuti vennero ritenuti troppo scandalosi.

Nel 1979 ha partecipato al programma Che combinazione, mentre nel 1980 ha affiancato Pippo Baudo, icona del piccolo schermo insieme a Mike Bongiorno, nella conduzione di Domenica in onda, come ancora oggi, su Rai 1.

Oggi è un’attrice di successo e la conduttrice più amata dal pubblico: la riconosci?

Nel 1982 arriva l’esordio al cinema con la pellicola Erba selvatica di Gianfranco Campigotto. Al successo del debutto fecero seguito altri successi come Blues metropolitano di Salvatore Piscicelli – 1985, interamente girato nella sua Napoli – e Vogliamoci troppo bene di Francesco Salvi (1989). Nello stesso periodo, dunque sempre nel 1982, diventa protagonista di servizi fotografici per le riviste Playboy e Playmen nei quali è apparsa senza veli. La sua consacrazione nel mondo dello spettacolo era ormai cosa fatta e da allora non ci furono mai insuccessi per lei.

Da allora la sua vita lavorativa sarà costellata da un successo dietro l’altro sino ad arrivare ad oggi, anno in cui tornerà – dopo le ferie natalizie – al timone della quattordicesima edizione del programma di Pomeriggio Cinque la cui prima puntata è iniziata il 6 settembre. Come avrete sicuramente capito la bambina nella foto è Barbara D’Urso.