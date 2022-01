Iliad, novità strabiliante per tutti gli utenti: tremano i colossi della telefonia

Una grande novità sta per colpire tutti gli utenti di Iliad. Andiamo quindi a vedere l’operatore virtuale come intende impensierire tutti.

Sono sempre tante le novità in arrivo da Iliad, oramai diventata la rete MVNO più utilizzata in Italia. Andiamo a vedere come adesso l’operatore virtuale intende impensierire i colossi del mercato.

Anche nel 2022 Iliad è pronta a mostrarsi super conveniente per i clienti. Negli ultimi anni abbiamo visto la crescita esponenziale delle reti virtuali e tra queste proprio l’operatore francese si è stabilita come leader del settore. Nonostante i successi sul mercato, Iliad intende ancora mantenere fede alla sua fama di operatore low cost. Proprio per questo motivo le ultime tariffe risultano super vantaggiose.

Tra tutte le offerte presenti sul sito ufficiale possiamo trovare uno dei piani tariffari migliori sul mercato, come ad esempio Giga 120. I clienti che scelgono questa tariffa, infatti, potranno usufruire appunto di 120 Giga per navigare in internet, più consumi senza limiti per chiamate e SMS al costo di solamente 9,99 euro al mese.

Iliad, non solo Giga 120: le migliore offerte presenti sul sito ufficiale

Giga 120, come detto, non è l’unica tariffa importante presente sul sito dell’operatore ufficiale. Infatti il gestore prevede anche altre due tariffe come la Giga 80 e la Giga 40. Partiamo subito dalla prima, Giga 80, che offre ai clienti chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti da inviare a tutti i numeri della rubrica, 80 Giga per la navigazione internet con 4G. Ma non solo, infatti, sono inclusi anche 6 Giga per navigare all’estero. Il prezzo mensile dell’offerta è di 7,99 euro al mese.

Mentre invece anche la seconda, Giga 40, è vantaggiosa, ma offre meno Giga per il traffico in internet. Infatti la tariffa comprende chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti da inviare a tutti i numeri della rubrica, 40 Giga per la navigazione internet con 4G. In questo piano tariffario il costo mensile dell’offerta scende a 6,99 euro ogni trenta giorni. Per ulteriori informazioni basterà andare sul sito ufficiale della compagnia.