GF Vip 6, Soleil crolla durante la notte: l’ingresso di Delia è stato decisivo – VIDEO

Colpo di scena al GF Vip 6. L’ingresso di Delia Duran ha visto Soleil Sorge crollare durante la notte. La sua reazione ha spiazzato tutti: cos’è successo

Puntata difficile ieri sera per Soleil Sorge che ha dovuto affrontare, a sorpresa, l’ingresso della moglie di Alex Belli nella casa più spiata d’Italia: Delia Duran.

Questa volta Alfonso Signorini e gli autori del GF Vip 6 l’hanno combinata grossa. Subito dopo la puntata l’influencer e modella si è isolata a bordo piscina dove è scoppiata in un mare di lacrime. A notare la sua assenza tra i vipponi è stato Davide Silvestri. L’attore l’ha raggiunta per aiutarla a liberarsi dal malessere che tanto l’affliggeva.

Soleil ha raccontato all’amico di essere stanca, di non riuscire più a sostenere tali dinamiche. “Da quattro mesi a questa parte c’è una stanchezza che ho nel vedere degli atteggiamenti che mi schifano“, ha chiosato la gieffina. Per Soleil adesso, l’ingresso di Delia Duran è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Delia Duran mette a dura prova Soleil Sorge nella casa del GF Vip 6: l’ingresso che non avrebbe mai voluto vedere

L’ingresso di Delia Duran nella casa del GF Vip 6 ha messo a dura prova la resistenza di Soleil Sorge. E siamo solo all’inizio. La gieffina si era isolata a bordo piscina quando Davide Silvestri l’ha raggiunta: “Vedere la persona che ha messo su tutto quel teatrino mi ha fatto stare male“, ha chiosato la gieffina parlando della moglie di Alex Belli.

Intanto qual è l’intento di Delia nella casa più spiata d’Italia? L’attrice ha dichiarato che cerca delle risposte attraverso il reality di Mediaset, risposte che, stando a quanto dichiarato da Alex, non troverà in questo modo. Dopo essersi sfogata con Davide, Soleil Sorge è crollata anche con Gianmaria Antinolfi: “Non ce la faccio più Gian, non sopporto più tutta questa roba. Non c’è niente di positivo che sta uscendo di me”.

A preoccupare maggiormente la povera gieffina è il pensiero che la famiglia potrebbe farsi fuori dalla casa di Cinecittà. Soleil riuscirà a tenere testa a Delia Duran? Questo lo staremo a vedere molto presto. Intanto il suo ingresso ha già portato non pochi malumori.