Manuel Bortuzzo, messaggio strappalacrime: “Hai aperto il mio cuore” – FOTO

Manuel Bortuzzo non dimentica Aldo Montano nella casa del GF Vip 6. Arriva la dolce dedica che fa emozionare gli utenti sul web

Anche se attualmente sono separati, l’amicizia tra Manuel Bortuzzo e Aldo Montano continua a fare emozionare il pubblico di Mediaset. I due si sono incontrati nella casa del GF Vip 6, e vista la passione per lo sport che li accomuna, c’è subito stata una grande sintonia.

Dopo l’uscita dello schermidore dalla casa più spiata d’Italia, Manuel Bortuzzo ha continuato a manifestare il suo affetto per Aldo Montano che al GF Vip 6 ha portato una ventata di lealtà. L’ex promessa del nuoto italiano ha più volte dichiarato di avvertire tantissimo la mancanza di Montano, soprattutto gli fa male non avere un amico fidato.

Ed ecco che dopo i molteplici appelli e le dichiarazioni di Manuel, l’ex schermidore ha pubblicato una dolcissima dedica rivolta all’amico. Intanto Aldo prima di lasciare il reality di Mediaset, a dicembre, ha promesso al fidanzato di Lucrezia Selassié che si sarebbero incontrati fuori dalla casa.

La dedica di Aldo Montano a Manuel Bortuzzo: “H ai aperto il mio cuore ai sentimenti più teneri e nascosti”

Prima di abbandonare il seguitissimo reality di Mediaset per trascorrere le festività natalizie con la sua famiglia, Aldo Montano ha promesso a Manuel Bortuzzo che la loro amicizia continuerà anche fuori dalla casa del GF Vip 6. L’ex schermidore italiano e campione olimpico ha stretto un rapporto indissolubile con Bortuzzo.

Difatti proprio nelle scorse ore, dopo le molteplici dediche dell’ex promessa del nuoto, questa volta è stato Montano a farne una. Su Twitter l’ex gieffino ha pubblicato una foto con Manuel accompagnata da da dolcissime parole: “Sono stato obbligato ad essere forte ed invincibile per tutta la mia vita, ma tu hai aperto il mio cuore ai sentimenti più teneri e nascosti che non pensavo di poter provare. Grazie Manu, grazie mio piccolo grande uomo. Sempre con te, ti aspettiamo a casa”.

Ebbene, staremo a vedere questa sera in puntata se Alfonso Signorini mostrerà la dedica a Manuel Bortuzzo, certi che il gieffino sprofonderà in un mare di lacrime per l’emozione. Non ci resta che aspettare l’appuntamento con il GF Vip 6 per scoprire qualcosa in più.