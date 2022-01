Maurizio Costanzo ancora scosso in diretta: “Ho pianto tanto”. Il motivo del suo sfogo è legato ad un rapporto che non è cambiato nel tempo

Mancano al pubblico da più di undici anni e insieme hanno attraversato la storia della televisione italiana, molte pagine le hanno scritte direttamente loro. E c’è sempre una buona occasione per ricordare Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, come hanno fatto nelle ultime ore Bianca Guaccero e Jonathan a Detto Fatto.

Per l’occasione hanno invitato a parlare della coppia anche Maurizio Costanzo, che con Sandra e Raimondo ha condiviso molto esperienze in tv ma non solo. Erano legati da un profondo affetto che andava ben oltre i loro rapporti lavorativi prima in Rai e poi a Mediaset. E ripensare agli amici che non ci sono più, ancora gli fa male.

“Ho pianto molto per la loro morte“, ha ammesso raccontando (come aveva già fatto un paio di anni fa su ‘Sorrisi e Canzoni Tv’), un particolare della loro storia insieme. Raimondo aveva voluto solo Costanzo al loro matrimonio. E quando Maurizio aveva scoperto in chiesa un altro giornalista, nascosto in un confessionale, lo aveva fatto mandare fuori “perché avevo l’esclusiva.”

Maurizio Costanzo ancora scosso in diretta: il rapporto affettuoso con la coppia più divertente della tv

Nel suo intervento, Maurizio Costanzo ha anche svelato le ultime telefonate con Sandra Mondaini dopo che il suo compagni di una vita era morto nell’aprile del 2010. “Io la chiamavo Sandra e lei diceva a voce alta ‘Raimondo, c’è Maurizio che ti saluta’. Viveva in questa fantasia”. E poi se n’è andata solo cinque mesi dopo.

Ma l’intervista è stata anche l’occasione per ribadire quello che il pubblico pensa da tempo, almeno i telespettatori che hanno avuto la fortuna di vivere dal vivo la coppia Mondaini-Vianello. Anche il celebre giornalista e conduttore tv ammette che dopo di loro ha provato a ritrovare la stessa comicità e lo stesso stile, ma ancora non ci è riuscito.