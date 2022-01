Clamoroso addio in casa Juventus: tifosi letteralmente sconvolti

Clamoroso addio in casa Juventus: la notizia è arrivata nella notte. Dopo aver perso la Supercoppa italiana Allegri deve fare i conti con un’altra grana

La sconfitta in Supercoppa italiana contro l’Inter brucia davvero molto in casa Juventus. Nonostante le assenze e la trasferta in casa del nemico, Allegri era riuscito nell’impresa di condurre il match ai calci di rigore. Mancavano pochi secondi ai tiri dagli 11 metri, quando Alex Sandro ha pensato bene di regalare ad Alexis Sanchez il gol della vittoria nerazzurra. Una disattenzione che ha vanificato il grande lavoro svolto sin lì, sia dal punto di vista tattico che agonistico. D’altronde le assenze in casa bianconera erano davvero molte, mentre Inzaghi ha potuto schierare la sua formazione ideale. L’1-1 targato McKennie e Lautaro Martinez, ha retto sino al 120′. L’ingresso in campo di Paulo Dybala non ha sortito l’effetto sperato dal tecnico livornese. L’argentino era rimasto inizialmente a guardare dopo gli 86′ giocati contro la Roma. La condizione ancora non perfetta non gli consentiva di giocare due gare così intense ravvicinate. Purtroppo nei minuti avuti a disposizione non sono bastati per incidere.

Clamoroso addio in casa Juventus: Dybala ha deciso di non rinnovare

Ma riguardo al numero 10 argentino la notizia più brutta per i tifosi bianconeri è arrivata nella notte. Questa volta non c’entrano gli aspetti tecnici o tattici, ma solo economici. La ‘Joya‘ avrebbe deciso di lasciare la Juventus nel prossimo futuro. Come riportato infatti dal giornalista Cesar Luis Merlo di Tyc Sports, non ci sarebbero più i presupposti per rinnovare il contratto.

L’attaccante ex Palermo non avrebbe gradito il lungo tira e molla sulle cifre e sarebbe disposto ad ascoltare altre offerte. Molti club di Liga e Premier League sono già sulle sue tracce e potrebbero strapparlo a zero alla ‘Vecchia Signora’. Il suo accordo scade infatti il 30 giugno e non porterebbe soldi freschi nelle casse bianconere. Cherubini e Nedved avranno poi l’obbligo di cercare un sostituto all’altezza per rilanciare un progetto tecnico in fase di down.