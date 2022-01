Dramma nel mondo del cinema: icona degli anni Novanta non può più camminare – VIDEO

Dramma nel mondo del cinema: icona degli anni Novanta non può più camminare. I dottori sospettano una terribile malattia alla base del problema

Il mondo del cinema è rimasto sconvolto per quanto accaduto a Jenna Jameson. La famosissima porno attrice americana, considerata la più famosa del pianeta nel periodo compreso tra la fine degli anni ’90 e i primi 2000, è gravemente malata. A darne notizia è stata lei stessa attraverso un video condiviso su Instagram. Per la 47enne di Las Vegas avrebbe contratto la sindrome di Guillain-Barré, come sottolineato dai medici che l’hanno presa in cura. Il problema è che a causa della malattia, l’attrice al momento non può più camminare, bloccata in un letto d’ospedale.

La Jameson ha dichiarato: “I dottori sospettano la sindrome di Guillan-Barré. Resto in ospedale fino a quando la cura e il trattamento non sarà completa”. Poi un chiaro riferimento al Covid e al vaccino, viste le speculazioni che continuano a girare in questi giorni. “Non sono vaccinata. Questa non è una reazione al vaccino”. Il marito di Jenna, Lior Bitton, ha raccontato alla CNN che le sue condizioni sono purtroppo in peggioramento, a differenza di quanto dichiarato dalla diretta interessata.

Dramma nel mondo del cinema: Jemma Jameson non può più camminare – VIDEO

Il suo messaggio nel video di Instagram è piuttosto toccante e ha gettato nello sconforto tutti i suoi numerosissimi seguaci.

“Ehi ragazzi, prima di tutto grazie per tutto l’amore e il supporto attraverso i miei DM. Vedo ognuno di voi e lo apprezzo. I medici sospettano la sindrome di Guillain-Barré e hanno iniziato il mio trattamento con IVIG. Sono in ospedale e probabilmente rimarrò qui fino alla fine del trattamento. Spero di uscire al più presto. PS Non ho fatto il vaccino. Questa NON è una reazione al vaccino per il Covid. Grazie per il vostro interesse”.

Purtroppo, al di là delle cause, il problema è che al momento vederla in queste condizioni, senza potersi alzare dal letto, fa parecchio male a tutti coloro che per anni l’hanno vista in perfetta forma. La speranza è che possa riprendersi presto.