Temptation Island, salta il matrimonio all’improvviso: ha tradito ancora? – FOTO

Per i due concorrenti dell’edizione 2020 di Temptation Island è finito tutto poco prima del matrimonio e dopo tantissimi anni insieme: ecco l’incredibile spiegazione di quanto successo che lascia senza parole i fan.

Solo pochi giorni fa auguravano, abbracciati, una buona fine dell’anno ai loro followers, definendo il Capodanno come “il tempo di bilanci, ma anche di grandi speranze”. Purtroppo il bilancio, nel loro caso è stato completamente negativo: l’11 gennaio è arrivata la conferma da parte dei diretti interessati riguardo la rottura definitiva.

Speranza Capasso e Alberto Maritato avevano in programma di sposarsi fra pochissimo, a maggio 2022. I preparativi erano dunque già in corso, ma evidentemente i problemi della coppia sono diventati come macigni e la situazione, quasi all’improvviso, è diventata ingestibile, facendo accettare la fine della relazione ad entrambi.

La coppia del reality non diventa maggiorenne

Durante l’edizione 2020 di Temptation Island, Speranza Capasso ed Alberto Maritato erano stati una delle coppie che aveva sollevato più polemiche. Nonostante gli atteggiamenti ed i tradimenti di lui, la fidanzata aveva deciso comunque di perdonarlo, lasciando insieme la trasmissione dopo il falò di confronto.

Dopo 18 anni di relazione, la coppia non ce l’ha fatta a diventare maggiorenne ed arrivare all’altare. A confermarlo sono i diretti interessati con dei messaggi sui propri canali social. Speranza ammette che il 2022 è iniziato nel peggiore dei modi. Non appena avrà la forza, promette di raccontare tutto ai suoi ammiratori.

Temptation Island, Alberto ha tradito ancora Speranza?

Visto il comportamento tenuto durante Temptation Island, in molti hanno pensato che Alberto avesse tradito ancora Speranza, facendo saltare il matrimonio. A smentire fortemente questo scenario è il calciatore, spiegando che dopo numerosissimi e frequenti litigi, la situazione era diventata semplicemente insostenibile per entrambi.