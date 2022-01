Flavio Insinna, clamorosa decisione della Rai: salta tutto

Cambiano improvvisamente i palinsesti Rai: programmi interrotti prima e puntate annullate. Tutti i dettagli

Colpo di scena per gli appassionati del game show di Rai Uno “L’Eredità”, con al timone Flavio Insinna. In molti, questo pomeriggio, si sono sintonizzati sul primo canale Rai per seguire le appassionanti sfide tra sei concorrenti. A causa di una conferenza stampa speciale con il Presidente del Consiglio, però, i vertici Rai hanno dovuto modificare i palinsesti.

Uno slittamento di 25 minuti nella programmazione dell’ammiraglia di Viale Mazzini ha fatto sì che Insinna non andasse in onda con la puntata registrata e prevista per questo pomeriggio. Alle 19.10 è stata trasmessa una puntata con “il meglio del game show”. Nonostante il cambio di programma, il pubblico di Rai Uno non è stato lasciato solo.

Rai Uno, cambia la programmazione a causa di una conferenza stampa

La puntata annullata sarà recuperata domani, martedì 11 gennaio 2022, dalle ore 18.45. Come L’Eredità anche “La vita in diretta ha” ha subito qualche variazione. Difatti, il contenitore pomeridiano di attualità con approfondimenti delle ultime notizie con al timone Alberto Matano, è stato interrotto in anticipo per dare spazio alla conferenza stampa.